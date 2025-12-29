В Белом доме сообщили о новом созвоне Путина и Трампа

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп побеседовали по телефону. Разговор прошел положительно, сообщили в Белом доме.

«Президент Трамп завершил положительный разговор с президентом Путиным об Украине», — написала в соцсети Х пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Трамп обещал позвонить российскому лидеру после переговоров с Владимиром Зеленским, которые прошли в США.

После встречи в частной резиденции Мар-а-Лаго на Украине заговорили об ощущении тупика в переговорном процессе, однако не стали полностью исключать его жизнеспособность. Эксперты полагают, что многое теперь зависит от Киева.