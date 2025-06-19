В Кремле ответили Трампу на его отказ принять посредничество России

Президент США Дональд Трамп не может принять или отклонить предложения России по посредничеству на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Эти услуги могут принять страны, которые сейчас непосредственно вовлечены в конфликт», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что решение по урегулированию, которое устроит и Иран, и Израиль, можно найти, если поработать над этим всем вместе. При этом он отказался даже обсуждать возможность убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль посоветовала Путину и Трампу урегулировать конфликт без участия израильского премьера Биньямина Нетаньяху.