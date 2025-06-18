Трампу и Путину посоветовали урегулировать конфликт на Ближнем Востоке без Нетаньяху

Кнайсль: Трампу и Путину стоит урегулировать вопрос с Ираном без Нетаньяху

Урегулировать конфликт на Ближнем Востоке смогут президенты России и США, если исключат из диалога премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Такое мнение высказала в беседе с РИА «Новости» руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Если бы президент Трамп и президент Путин смогли каким-либо образом оттеснить Нетаньяху, то это стало бы большим достижением, чтобы остановить крупный кризис безопасности», — заявила он на полях ПМЭФ-2025.

Кнайсль отметила, что было предсказуемо, что Нетаньяху втянет Израиль и остальной мир в войну. Это выгодно премьеру, так как его правительство идет к распаду.

«Он открыл очередной фронт, огромный фронт, только чтобы спасти свою политическую жизнь», — добавила собеседница агентства.

Военное противостояние Ирана и Израиля несет ядерную угрозу всему миру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Удары наносятся по ядерным или мирным атомным объектам, ядерная угроза имеет практическое измерение, а не гипотетическое.

В беседе с «Известиями» на ПМЭФ дипломат отметила, что в конфликте Ирана и Израиля все еще сохраняется возможность для дипломатического урегулирования.