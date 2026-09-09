В Кремле оценили готовность Зеленского к компромиссам

Песков: Зеленский стал готов к компромиссам после заявления о ящике Пандоры

Президент Украины Владимир Зеленский стал допускать возможность компромиссов после заявления российского лидера Владимира Путина о последствиях ударов боевиков ВСУ по российским объектам. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, изменение риторики последовало после того, как Путин назвал действия Киева открытием ящика Пандоры.

«Такая готовность появилась после того, как выразился президент Путин, киевский режим открыл ящик Пандоры, нанося удары по мирным экономическим объектам, объектам социальной инфраструктуры», — сказал Песков.

Путин отмечал, что Россия оказалась вынуждена отвечать зеркально после ударов Украины по нефтеперерабатывающим предприятиям. По его словам, необходимо выстраивать систему противовоздушной обороны, чтобы избежать их повреждения.