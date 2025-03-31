В Кремле ответили на вопрос о новом телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: телефонного разговора Путина и Трампа нет в графике

Россия продолжает работу с США по выстраиванию двусторонних отношений. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

Он отметил, что страны активно работают над реализацией идей, направленных на мирное урегулирование ситуации в Украине. По словам Пескова, разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом будет организован в кратчайшие сроки, если это потребуется. Однако на данный момент такой диалог не запланирован, добавил он.

Пресс-секретарь также отметил, что Россия и США не подписывали никаких документов о совместных проектах по редкоземельным металлам. Он добавил, что некоторые американские компании проявляют интерес к проектам в России в этой области.

Кроме того, по черноморской инициативе предстоит еще много работы, но Кремль не может раскрыть все детали.

Песков также осудил осквернение могилы военкора «Известий» и бойцов, назвав этот акт вандализма непозволительным, возмутительным и чудовищным.

«Законом предусмотрены соответствующие меры в отношении тех, кто допускает такие действия», — сказал он.

Ранее стало известно, что второй раунд консультаций России и США по урегулированию украинского кризиса может пройти в Эр-Рияде в середине апреля. Точная дата встречи пока не определена, организационные вопросы не обсуждались. Технические консультации между сторонами продолжаются.