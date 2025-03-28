Названы возможные сроки второго раунда консультаций России и США по украинскому вопросу
ТАСС: второй раунд консультаций России и США по Украине пройдет в апреле
Второй раунд консультаций России и США по урегулированию украинского кризиса может пройти в Эр-Рияде в середине апреля. Об этом сообщил ТАСС.
Точная дата встречи пока не назначена, организационные вопросы еще не обсуждались. Технические консультации между сторонами продолжатся.
«Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля», — рассказал собеседник агентства.
Ранее в Кремле назвали диалог с Соединенными Штатами прагматичным и конструктивным. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, достигнутые результаты стали хорошим движением вперед.
Стороны согласовали перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.