Названы возможные сроки второго раунда консультаций России и США по украинскому вопросу

ТАСС: второй раунд консультаций России и США по Украине пройдет в апреле

Второй раунд консультаций России и США по урегулированию украинского кризиса может пройти в Эр-Рияде в середине апреля. Об этом сообщил ТАСС .

Точная дата встречи пока не назначена, организационные вопросы еще не обсуждались. Технические консультации между сторонами продолжатся.

«Делегации могут провести очередную встречу в Эр-Рияде приблизительно в середине апреля», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в Кремле назвали диалог с Соединенными Штатами прагматичным и конструктивным. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, достигнутые результаты стали хорошим движением вперед.

Стороны согласовали перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме.