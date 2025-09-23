В Кремле ответили на угрозы главы МИД Польши сбивать российские самолеты

Польская сторона ни разу за последнее время не подкрепила заявления о нарушении воздушного пространства со стороны России достоверными подтверждениями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова привел РБК .

«В отсутствие этой аргументации мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям», — добавил Песков.

Так российские власти отреагировали на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который призвал не жаловаться, если российские ракеты или самолеты пересекут воздушное пространство республики и будут сбиты.

Кроме того, польский министр на днях предложил установить бесполетную зону над Украиной, несмотря на предупреждения от России о последствиях такого шага.