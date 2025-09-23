В Кремле ответили на угрозы главы МИД Польши сбивать российские самолеты
Польская сторона ни разу за последнее время не подкрепила заявления о нарушении воздушного пространства со стороны России достоверными подтверждениями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на ежедневном брифинге, его слова привел РБК.
«В отсутствие этой аргументации мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям», — добавил Песков.
Так российские власти отреагировали на слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который призвал не жаловаться, если российские ракеты или самолеты пересекут воздушное пространство республики и будут сбиты.
Кроме того, польский министр на днях предложил установить бесполетную зону над Украиной, несмотря на предупреждения от России о последствиях такого шага.