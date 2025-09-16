Сегодня 03:10 Труп «Небесного щита» решили оживить. Зачем Польша заговорила о бесполетной зоне над Украиной и как ответит Россия Политолог Станкевич: Польша не сможет установить бесполетную зону над Украиной 0 0 0 Фото: Sebastian Gollnow/dpa / www.globallookpress.com Мир

Европа в очередной раз подняла тему о «Небесном щите» над Украиной. На этот раз отличилась Польша — глава МИД Радослав Сикорский предложил установить бесполетную зону над Украиной. Вероятно, этому предложению способствовали неизвестные беспилотники, от которых польские власти не смогли уберечь свое небо.

«Киевские придурки» и бесполетная зона над Украиной После инцидента с беспилотниками в польском небе на прошлой неделе власти засуетились и вытащили на свет ранее похороненную тему о «Небесном щите». Сикорский по неведомой причине решил, что сбивать российские беспилотники в украинском небе — это выгодно для Польши. При этом польский чиновник проигнорировал звучащие из России предупреждения. Что в прошлом году, когда в Европе заговорили о защите украинского неба силами НАТО, что в этом году — Россия однозначно заявила, что все самолеты, системы ПВО и ПРО, угрожающие российским Вооруженным силам, станут законными целями этих сил. «Если серьезно, то реализация провокационной идеи киевских и прочих придурков о создании „бесполетной зоны“ над Украиной и возможность для стран НАТО сбивать наши БПЛА будут означать только одно — войну НАТО с Россией», — написал в Telegram-канале замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Все это может закончиться большой европейской, или даже мировой войной. Россия не потерпит угрозы со стороны НАТО и не станет наблюдать, как с европейских аэродромов взлетают боевые самолеты для ударов по ВС РФ. «Кинжалы», «Искандеры» и «Калибры» однозначно полетят по взлетно-посадочным полосам не только на Украине, но и в той же Польше, и об этом неоднократно предупреждали и в Кремле, и в Минобороны России.

Польша лишь прощупывает почву? Впервые о бесполетной зоне над Украиной заговорили в 2022 году, и тему поднял глава киевского режима Владимир Зеленский. Он потребовал, чтобы небо Украины прикрывали силы НАТО, но позитивного отклика не дождался. Однако с тех пор тема «Небесного щита» периодически всплывала, когда горячие европейские головы воскрешали ее на злобу дня. Инцидент с беспилотниками в небе над Польшей сподвиг Сикорского на очередную реанимацию «усопшей». И тут появились «любопытные моменты», отметил в беседе с Региной Ореховой на стриме 360.ru политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич. Сикорский признал, что Польша не сможет обеспечить полную бесполетную зону над Украиной, так как заход в зону боевых действий европейских сил может привести к неприятностям. А вот закрыть районы, прилегающие к Польше можно, уверен министр.

Однако и тут есть оговорка — Польша пойдет на этот шаг при условии коллективного согласия стран НАТО. «Понятно, что коллективного решения не будет, а Сикорский говорит, что Польша может на это пойти, только если будет коллективное решение достаточно большой группы натовских стран. Так что, я думаю, все ограничится только вот этими словесными маневрами. И это тестирование ситуации», — заявил политолог. По мнению Станкевича, НАТО не пойдет на этот шаг без согласия США, а Штаты не согласятся на подобную эскалацию конфликта на фоне попыток президента Дональда Трампа подтолкнуть стороны к подписанию мирного договора.

Никакой бесполетной зоны ЕвроНАТО не учредит над территорией Украины, только если Соединенные Штаты не пообещают, что они всей своей военной мощью войдут и установят этот зонтик. Сергей Станкевич

Аналитик напомнил прецеденты с бесполетной зоной. Ее устанавливали в 90-е годы над Боснией и Герцеговиной по решению Совбеза ООН. Трижды вводилась бесполетная зона над Ираком во время действия сил НАТО, но тогда Россия не возражала, отметил Станкевич. Также политолог напомнил неудачный опыт Ливана, когда бесполетная зона привела к полному разгрому ливийской государственности. По словам собеседника 360.ru, Ливия до сих пор «не может опомниться» от этой бесполетной зоны. «Так что никакого согласия со стороны России не будет, никакого желания участвовать в этом Соединенные Штаты не проявляют. А евронатовские начальники и политики, скорее всего, просто ограничатся вот такого рода словесными интервенциями», — резюмировал политолог.

«Тень на польский плетень» На фоне масштабных российско-белорусских учений Запад запустил операцию «Восточный страж», в рамках которой в Польшу направили три истребителя ВВС Франции Rafale. И это помимо двух датских F-16, четырех немецких Eurofighter, трех вертолетов от Чехии и ЗРК Patriot от Нидерландов.

Франция отправила в Польшу эскадрилью Rafale со 113-й авиабазы в Сен-Дизье, на которой базируются самолеты-носители ядерного оружия. Истребители прибыли в Польшу без боеголовок. Политолог Станкевич заявил, что ядерного оружия на территории Польши нет и не будет, несмотря на желание польского правительства иметь его на вооружении. Страны, обладающие ядерным оружием, не выразили желания поделиться им с Польшей.

Вот эти самые Rafale: они скорее такая тень, которую наводят на польский плетень. Сергей Станкевич

«Небесный щит» из мусоровоза с гидроприводом Впервые определение «Небесный щит» прозвучало из уст немецкого канцлера Олафа Шольца в августе 2022 года. Его заявили как средство объединения усилий европейских стран — членов НАТО по защите от потенциальных авиационных или ракетных атак, а также для того, чтобы снизить расходы на закупки систем ПВО. Шольц предполагал, что совместное приобретение и обслуживание систем ПРО и ПВО поможет существенно сэкономить. «Если мы совместно разработаем систему ПВО в Европе, она будет не только более эффективной и экономически выгодной. Это также стало бы повышением безопасности для Европы и выдающимся примером укрепления европейской опоры внутри НАТО», — заявил тогда Шольц.

По задумке Германии, «Небесный щит» должен был координировать системы ПВО малой, средней и большой дальности, чтобы защищать от любых возможных угроз с неба. Предполагалось, что на вооружении щита будет три системы: израильский противоракетный комплекс Arrow 3, американский MIM-104 Patriot и немецкий IRIS-T SLM.

Интересно Patriot — акроним из начальных букв английской фразы Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target — «радиолокационная отслеживающая станция с фазированной антенной решеткой для перехвата целей». За характерный вид контейнерной пусковой установки комплекс неформально называют «мусоровоз с гидроприводом» — dumpster on hydraulics. Patriot — акроним из начальных букв английской фразы Phased Array Tracking Radar to Intercept on Target — «радиолокационная отслеживающая станция с фазированной антенной решеткой для перехвата целей». За характерный вид контейнерной пусковой установки комплекс неформально называют «мусоровоз с гидроприводом» — dumpster on hydraulics.

Arrow 3 Израильский комплекс предназначен для перехвата баллистических ракет, запущенных с расстояния до 2400 километров на высоте более 100 километров. Его ракеты поражают цель путем прямого попадания. Комплекс Arrow 3 состоит из мобильной пусковой установки, мобильного центра управления, мобильной радиолокационной станции и управляемых ракет.

MIM-104 Patriot Американский наземный мобильный зенитный ракетный комплекс противовоздушной и противоракетной обороны средней дальности. Комплекс Patriot состоит из мобильной пусковой установки, мобильного центра управления, мобильной радиолокационной станции и управляемых ракет. MIM-104 Patriot предназначен для обороны от баллистических ракет. Стоимость батареи составляет около одного миллиарда долларов, стоимость одной ракеты-перехватчика — три-четыре миллиона долларов. IRIS-T SLM Система средней дальности разработана для защиты от атак беспилотников. В ней используются модернизированные авиационные ракеты класса «воздух-воздух» IRIS-T, отличительной особенностью которых является инфракрасная головка самонаведения, позволяющая реализовать принцип «выстрелил и забыл». Комплекс способен перехватывать широкий диапазон целей, утверждают производители. К октябрю 2022 года в проекте «Небесный щит» было 15 стран: Германия, Бельгия, Болгария, Чехия, Эстония, Финляндия, Венгрия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Словения, Румыния и Великобритания. В феврале 2023-го программу поддержали Дания и Швеция, в июле — Австрия и Швейцария. В конце февраля 2024-го к проекту присоединились Греция и Турция.