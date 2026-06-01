В Кремле ответили на дискуссии об отмене безвиза с Сербией

Песков заявил, что отмена безвиза с Сербией возможна при взаимности решения

Россия обычно отвечает симметрично на решения об отмене безвизового режима с другими странами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя дискуссии в Сербии о возможной отмене безвиза.

«Как правило, такие решения симметричны, они принимаются на основе взаимности», — привел слова Пескова ТАСС.

Накануне в сербском парламенте обсуждали вопрос отмены безвизового режима с Россией. По словам главы комитета парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича, из-за давления со стороны Евросоюза среди властей страны возросли антироссийские настроения.

Ранее председатель сербского «Движения социалистов» Александр Вулин заявил, что Сербия не вводила санкции против России из-за любви к братскому народу. По его словам, это не столько политический, сколько исторический и религиозный вопрос.