«Известия»: в парламенте Сербии обсуждают отмену безвиза с Россией до конца года

Парламент Сербии обсуждает вероятную отмену безвизового режима с Россией. Об этом сообщили «Известия» .

Глава комитета парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич отметил, что среди отдельных представителей власти наблюдается рост антироссийской риторики. По его мнению, это связано с ростом давления со стороны Европейского союза.

«Мало того, их никто не слушает, даже в правительстве. Потому что они не имеют влияния в Сербии, спешат выслужиться перед кураторами и спонсорами», — заявил Станоевич.

Также политик отметил, что такие заявления делали в основном на европейских площадках, а не на территории страны.

Бывший вице-премьер республики Александар Вулин заявлял, что страна не присоединилась к санкциям из-за братской любви к русским. По его словам, это вопрос не политики, а религии, истории и общего будущего.