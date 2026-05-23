Сербия не вводила антироссийские санкции из-за братской любви к русским. Об этом заявил бывший вице-премьер республики, председатель сербского «Движения социалистов» Александар Вулин, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу политика.

«Санкции против России не были введены не потому, что сербы не любят санкции, а потому, что сербы любят Россию», — подчеркнул Вулин.

Политик раскритиковал спикера Народной скупщины Ану Брнабич. Вулин обвинил ее в желании настроить Сербию против России, чтобы затем передать страну в руки Евросоюза, но такая позиция не находит поддержки среди сербов.

Политик заявил, что сербы и русские — братья навсегда. По его словам, это не политический вопрос, а нечто большее — вопрос истории, религии, генетики, выбора сербов и общего будущего с Россией.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что присоединение страны к санкциям против России стало бы предательством по отношению к собственному народу.