Россия не вмешивается в выборы президента Молдавии, а сами молдавские власти отказывают своим гражданам в желании дружить с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

Он отверг обвинения, которые выдвинули в Молдавии. Пресс-секретарь президента добавил, что многие жители страны хотят хороших отношений с Россией.

«Этим людям сейчас отказывают в праве иметь свои собственные политические силы, отказывают в праве СМИ освещать электоральный процесс в Молдове, отказывают в праве политикам говорить о том, что они являются сторонниками налаживания добрых отношений с Россией», — подчеркнул Песков.

В сентябре президент Майя Санду обвинила Молдавскую православную церковь в угрозах национальной безопасности и связях с Россией. Духовенство назвало обвинения прискорбными и отвратительными.