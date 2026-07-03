Решение немецкой прокуратуры в отношении гражданина Украины по делу о теракте на «Северных потоках» подтвердило информацию, которой Россия обладала с самого начала. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Решение немецких правоохранительных органов подтвердило ту информацию, которой мы располагали практически с самого начала этой истории. Речь идет о причастности киевского режима к террористической деятельности и к террористическому акту в отношении критической инфраструктуры», — сказал он.

Песков добавил, что все страны Евросоюза должны учитывать этот кейс, когда заводят речь о перспективах вступления Украины в сообщество.

«И конечно, на этом фоне весьма парадоксально выглядят новости, когда та же Германия продолжает выделять деньги для военной машины киевского режима», — заключил официальный представитель Кремля.

Ранее Генпрокуратура Германии подтвердила обвинения против гражданина Украины, которого подозревают в участии в подрыве газопроводов.