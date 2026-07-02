ФРГ подтвердила обвинения против подозреваемого в подрыве «Севпотоков» украинца

Генпрокуратура Германии подтвердила обвинения против гражданина Украины, которого подозревают в участии в подрыве «Севпотоков». Об этом сообщил ТАСС .

Подозреваемый вместе с соучастниками разрабатывал план теракта по заданию украинских государственных органов. В Федеральной прокуратуре Германии полагают, что злоумышленники взяли яхту в аренду, чтобы подплыть к газопроводам «Северный поток» и заложить взрывчатку.

Ранее МИД России обвинил ФРГ в нарушении расследования терактов на «Севпотоках». По словам директора Третьего Европейского департамента Олега Тяпкина, с момента подрыва газопровода 3,5 года назад Германия отказывалась принять предложения России о содействии в разбирательстве. Причины отказа Берлин не раскрыл.

В январе официальный представитель МИД Мария Захарова призвала проверить западные спецслужбы на причастность к подрыву «Северных потоков».