В Кремле оценили планы Европы «говорить с русскими»
Песков: РФ будет приветствовать, если Европа не станет вести дело к конфронтации
Россия положительно отнесется к тому, что Европа сменит поведение и перестанет вести ситуацию к конфронтации. На это в беседе с журналистами указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что диалог всегда лучше, чем нагнетание обстановки, хотя именно последним и занимаются европейцы.
«И если такая модальность в [их] поведении сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать», — сказал Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что Москва слышала звучавшие в Европе заявления о необходимости «говорить с русскими», в том числе от президента Финляндии Александра Стубба. Песков подтвердил готовность России к осмысленному диалогу.