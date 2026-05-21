Песков: РФ будет приветствовать, если Европа не станет вести дело к конфронтации

Россия положительно отнесется к тому, что Европа сменит поведение и перестанет вести ситуацию к конфронтации. На это в беседе с журналистами указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

Он подчеркнул, что диалог всегда лучше, чем нагнетание обстановки, хотя именно последним и занимаются европейцы.

«И если такая модальность в [их] поведении сменится в пользу диалога, мы это будем только приветствовать», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва слышала звучавшие в Европе заявления о необходимости «говорить с русскими», в том числе от президента Финляндии Александра Стубба. Песков подтвердил готовность России к осмысленному диалогу.