Стубб признал, что Европа должна начать переговоры с Россией самостоятельно

Президент Финляндии Александр Стубб полагает, что Европе пора самостоятельно вести переговоры с Россией. Европейские лидеры обсуждают вопрос о том, кто будет контактным лицом, отметил он в интервью газете Corriere della Sera .

«Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами, которые установят контакт, но пока не знаем», — сказал финский лидер.

По его словам, если политика США в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, нужно вмешаться напрямую. По мнению Стубба, главное — это координация действий всех европейцев, особенно стран Е5 и скандинавских и балтийских государств, расположенных на границе.

«Будет ли это специальный посланник или группа лидеров, посмотрим», — добавил он.

В начале апреля Стубб провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, Ирана и вопросы НАТО. При этом ранее глава финского МИД Элина Валтонен признала, что Финляндия больше не может продолжать помогать Украине, так как после четырех лет конфликта у нее закончились средства.