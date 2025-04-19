В Кремле оценили переговоры США и Ирана

Песков: Россия приветствует диалог между Ираном и США по ядерной программе

В России благосклонно отнеслись к переговорам, которые США и Иран начали по ядерной программе. Об этом агентству IRNA заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы приветствуем начало процесса непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном и достигнутую договоренность об их продолжении сегодня», — подчеркнул он.

Песков также ответил на вопрос о первом раунде переговоров и пояснил, что Россия выступает за продолжение диалога на основе принципов учета интересов сторон и взаимного уважения.

«Мы убеждены, что все вопросы, связанные с иранской ядерной программой и СВПД, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Россия, по его словам, выделила мирное урегулирование иранского ядерного вопроса в качестве одного из приоритетов и готова сделать все возможное для содействия переговорному процессу.

Президент Владимир Путин 17 апреля принял в Кремле министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Накануне их встречи Совфед ратифицировал проект договора о всеобъемлющем стратегическом российско-иранском партнерстве.