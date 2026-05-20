В Кремле отреагировали на призыв Литвы атаковать Калининград

Песков назвал граничащим с безумием заявление Литвы об атаке на Калининград

Заявление Литвы об атаке на Калининград граничит с безумием. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Это заявление на грани безумия. <…> Я не думаю, что к этому нужно серьезно относиться. Это скорее свидетельствует о том, какие там оголтелые политики», — прокомментировал пресс-секретарь российского президента.

Ранее стало известно, что глава МИД Литвы Кястутис Будрис призвал НАТО атаковать российские военные базы в Калининградской области. Он подчеркнул, что у Североатлантического альянса якобы есть средства для этого шага.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала призывы Будриса суицидальной паранойей.