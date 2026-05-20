«Дырку от бублика получат». В Госдуме ответили на посягательства Литвы на Калининград

Столкновение России с Североатлантическим альянсом приведет к применению ядерного оружия, о чем следует помнить «прибалтийской своре». Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Парламентарий прокомментировал недавнее высказывание глава МИД Литвы Кестутиса Будриса, призвавшего НАТО атаковать российские военные базы в Калининградской области. Он отметил, что Литва такими заявлениями развязывает ядерный апокалипсис.

Журавлев добавил, что «вся эта прибалтийская свора способна только гавкать». В этих странах и армии самые крошечные и беспомощные в мире, и проблемы в экономике, и ничего из себя не представляющие политики.

«Дырку от бублика они получат, а не Калининград. Любые посягательства на нашу территорию будут пресечены немедленно и жестко. Любое столкновение с НАТО приведет к применению ядерного оружия», — подчеркнул депутат.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что представители балтийских стран своими русофобскими заявлениями пытаются повысить авторитет, что и понятно — у них мозг очень мал. Официальный представитель МИД России Мария Захарова слова Будриса назвала суицидальной паранойей.