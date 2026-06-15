Лукашенко предложил втроем с Путиным и Зеленским обсудить конфликт на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил свой формат переговоров по урегулированию украинского конфликта. В интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya он отметил, что ему, лидеру России Владимиру Путину и главе киевского режима Владимиру Зеленскому надо встретиться, чтобы обсудить ситуацию на Украине.

«Нам надо пережить этот конфликт, сесть за стол переговоров втроем — Лукашенко, Путин и Зеленский — и договориться, как будем преодолевать последствия этого конфликта. Мы должны решить этот вопрос», — подчеркнул он.

Белорусский лидер добавил, что уже давно это предлагал. Лукашенко подчеркнул, что его предложение не исчезло.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров посоветовал не строить догадки, когда завершится спецоперация. Он напомнил о словах Путина про невыполнение Западом своих обязательств и саботаже со стороны Великобритании и стран Евросоюза. По факту сейчас все решается на линии фронта российскими военными.