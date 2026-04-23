В Кремле объяснили остановку поставки нефти Казахстана по «Дружбе»

Песков заявил, что остановка поставок нефти в ФРГ по «Дружбе» связана с техникой

Остановка транзита нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» связана с техническими нюансами. Об этом «Вестям» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Решение связано с техническими моментами», — сказал он.

Песков добавил, что интересы республики будут полностью соблюдены. Необходимые объемы поставок углеводородов для партнеров обеспечат за счет задействования альтернативных транспортных коридоров.

Днем ранее глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов сообщил о временной приостановке перекачки нефти по маршруту Атырау — Самара — «Дружба» — Шведт.

Позднее вице-премьер России Александр Новак уточнил, что причиной стали технические возможности трубопровода. По его словам, объемы поставок казахстанской нефти с 1 мая начнут поставлять на другие направления.