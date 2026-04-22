Казахстан получил сообщения о невозможности транзита нефти по «Дружбе»

Власти Казахстана получили неофициальные сигналы о невозможности транзита нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» в мае и намерены перераспределить объемы без сокращения добычи. Об этом сообщил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов, его слова привел ТАСС .

«По неофициальным источникам информацию получил. Официальных заявлений с российской стороны не было. На май транзит через Атырау — Самара по нефтепроводу „Дружба“ и далее на завод в Шведт у нас ноль», — отметил министр.

Аккенженов добавил, что по неофициальным источникам российская сторона сообщила о неимении технической возможности по прокачке нефти из Казахстана.

«Скорее всего, связано с ударами по российской инфраструктуре, делаю такое допущение», — заключил Аккенженов.

Осенью 2025 года Казахстан перенаправлял экспорт нефти после атаки на терминал КТК.