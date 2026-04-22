Прокачку казахстанской нефти в Европу пустят в обход «Дружбы» с 1 мая

Новак заявил о приостановке поставки нефти Казахстана в Германию по «Дружбе»

Поставки казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» приостановят с 1 мая. Об этом в комментарии «Вестям» заявил вице-премьер Александр Новак.

Он подчеркнул, что причиной такого решения стали технические возможности трубопровода.

«С 1 мая действительно объемы поставок казахстанской нефти с направления по „Дружбе“, которая ранее шла в Германию, будут направляться в другие логистические направления», — заявил Новак.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил, что перекачка нефти по маршруту Атырау — Самара — «Дружба» — Шведт временно приостановится. Об этом сообщило издание Qaz365.

Вице-премьер республики Роман Скляр добавил, что мера не станет критической для нефтедобывающей промышленности. Он пояснил, что высвободившиеся остатки отправят в Европу через Каспийский трубопроводный консорциум и по другим маршрутам.

В минувший вторник, 21 апреля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возобновление транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию зависит от решения перекрывшей трубу Украины. Он подчеркнул, что киевский режим пошел на шантаж стран Евросоюза.