«Лебединое озеро» на CNN. Захарова намекнула американцам на путч

В США после выхода действующего президента Джо Байдена из предвыборной гонки назрел путч, и главному рупору американского правительства пора включать «Лебединое озеро». Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале кадр из постановки.

Она показала кадры из балета, который транслировали по всем телеканалам СССР утром 19 августа 1991 года. Захарова сопроводила фото логотипом CNN и смеющимся смайликом. Подписчики оценили намек представителя МИД. Они вспомнили, как «Лебединое озеро» показывали не только в день путча, но и по случаю траура по ушедшим генсекам.

Байден объявил о решении не участвовать в ноябрьских выборах президента США. Он предложил Демократической партии выдвинуть кандидатом вице-президента Камалу Харрис. Последняя подтвердила, что поборется за номинацию, а республиканец Дональд Трамп предрек себе легкую победу.