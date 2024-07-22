«Лебединое озеро» на CNN. Захарова намекнула американцам на путч

Захарова опубликовала кадр из балета «Лебединое озеро» «на CNN»

Фото: Unsplash

В США после выхода действующего президента Джо Байдена из предвыборной гонки назрел путч, и главному рупору американского правительства пора включать «Лебединое озеро». Представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своем Telegram-канале кадр из постановки.

Она показала кадры из балета, который транслировали по всем телеканалам СССР утром 19 августа 1991 года. Захарова сопроводила фото логотипом CNN и смеющимся смайликом. Подписчики оценили намек представителя МИД. Они вспомнили, как «Лебединое озеро» показывали не только в день путча, но и по случаю траура по ушедшим генсекам.

Байден объявил о решении не участвовать в ноябрьских выборах президента США. Он предложил Демократической партии выдвинуть кандидатом вице-президента Камалу Харрис. Последняя подтвердила, что поборется за номинацию, а республиканец Дональд Трамп предрек себе легкую победу.

Наступление на Купянск и уход ВСУ из-под Харькова. Что происходит в зоне СВО

Telegram открыл монетизацию каналам из России. Как заработать на контенте

Сектантка зарубила топором сына и собаку в Израиле. На допросе она говорила о пришельцах

«Теперь это ваша проблема». Иркутянка бросила собаку в ветклинике из-за денег

«Бабуся, в садике москаль». Как Фарион боролась со всем русским на Украине

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте