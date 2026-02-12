В Кремле не исключили приглашение Трампа на 9 мая

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил вероятность приглашения президента США Дональда Трампа на мероприятия в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом он заявил ТАСС .

«Трампа — посмотрим. Поинтересуемся, сможет он, не сможет», — ответил Песков на вопрос о возможности приглашения американского лидера.

В ноябре Трамп признавался, что смотрел парад Победы на 9 мая в 2025 году и осведомлен о значимости и масштабе таких мероприятий. Также он обращал внимание, что в США до сих пор не существует такого праздника, хотя он тоже должен быть.

Трамп заявил, что 11 ноября и 8 мая в США станут днями Победы в Первой и Второй мировых войнах. Он призвал население «праздновать американские победы». При этом Вторая мировая война завершилась 2 сентября 1945 года, когда подписали акт о капитуляции Японии.