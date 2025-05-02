Американский президент Дональд Трамп заявил о «победе» США в Первой и Второй мировой войнах. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Многие наши союзники и друзья отмечают 8 мая как День Победы, но именно мы сделали для победы во Второй мировой войне больше, чем любая другая страна — несравнимо больше», — заявил глава государства.

Он объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне, а 11 ноября — Днем Победы в Первой мировой и заявил, что США «победили» в обоих конфликтах. По словам Трампа, никто даже не приблизился к американцам по силе, храбрости и мастерству.

«Но мы больше ничего не празднуем — потому что у нас больше нет лидеров, которые умеют это делать! Пришло время снова начать праздновать наши победы!» — заключил президент.

Российский лидер Владимир Путин ранее предложил создать комиссию при Парламентском собрании Белоруссии и России, которая займется вопросами сохранения исторической памяти.