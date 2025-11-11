Трамп заявил, что смотрел торжества ко Дню Победы в России

Президент США Дональд Трамп заявил, что наблюдал за празднованием Дня Победы в России и Великобритании и задумался о необходимости аналогичного праздника в Соединенных Штатах. Об этом он рассказал во время церемонии, посвященной Дню ветеранов, написала New York Post .

По словам Трампа, во время просмотра праздничных мероприятий в России и Великобритании он обратил внимание на масштаб и значимость этих событий. Американский лидер отметил, что подобного праздника, в США до сих пор не существует, и, по его мнению, в Соединенных Штатах он тоже должен быть.

Девятого мая Трамп также обменялся поздравлениями с президентом России Владимиром Путиным по случаю 80-й годовщины Дня Победы.

Подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии состоялось 8 мая 1945 года в Берлине в 22:43 по местному времени (в Москве в это время уже наступило 9 мая).

С тех пор в странах Западной Европы и США День Победы отмечают 8 мая, а в России и других государствах бывшего СССР — 9 мая.

Ранее, Трамп заявил, что в Штатах 11 ноября и 8 мая объявлены днями Победы в Первой и Второй мировых войнах. Он призвал граждан страны «праздновать американские победы». При этом Вторая мировая война завершилась только 2 сентября 1945 года, когда был подписан акт о капитуляции Японии.