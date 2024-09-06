В Кремле не исключили, что США не будут жертвовать отношениями с Россией

Однажды в США может наступить ситуация, когда не понадобится использовать Россию и жертвовать двусторонними отношениями ради внутриполитической борьбы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«И как раз президент и говорил, что, может быть, и возникнет такая ситуация, когда у американцев больше не будет такой потребности», — заявил он.

Ранее Песков отмечал, что дела США не могут быть и не являются заботами на повестке дня Владимира Путина. Кроме того, он призвал зарубежные страны осмыслить тон высказываний российского лидера о кандидате в президенты США Камале Харрис.

Накануне Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил, что Россия будет поддерживать Харрис, и добавил, что у нее очень заразительный смех.