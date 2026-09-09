В Кремле не видели дорожную карту США по Украине

Ушаков: США не показывали РФ дорожную карту по Украине, о которой говорил Рубио

Представителям России не показывали дорожную карту по урегулированию конфликта на Украине, о которой говорил государственный секретарь США Марко Рубио. Об этом «Вестям» сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

«Я не видел дорожную карту. Не знаю, существует ли она. Может, кто-то прорабатывает, но нам ее не показывали», — сказал он.

Рубио ранее заявил, что в ближайшие несколько недель возможно подготовить план действий по урегулированию конфликта на Украине с возобновлением трехсторонних переговоров.

По его словам, это необходимо для прекращения конфликта. Он выразил надежду на появление пути к возобновлению переговоров.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 сентября подчеркнул, что российская сторона рассчитывает на трехсторонние переговоры с участием США и Украины в обозримой перспективе.