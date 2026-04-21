Песков: возобновление транзита нефти по «Дружбе» зависит от действий Украины

Россия готова возобновить транзит нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию по своим обязательствам, но вопрос — в готовности Украины прекратить шантаж. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

«Все зависит от киевского режима: откроют ли трубу и прекратят ли шантаж», — заявил он.

Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что с технологической точки зрения российская сторона полностью готова к поставкам.

Венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока отмечал, что Украина якобы возобновит транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию в полдень 21 апреля. Однако пока официальная информация об этом не поступала.

Избранный премьер Венгрии Петер Мадьяр призывал главу киевского режима Владимира Зеленского не шантажировать республику поставками по «Дружбе».