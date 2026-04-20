Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока сообщил, что Украина возобновит транзит российской нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» в полдень 21 апреля. Об этом он написал в Facebook*.

«Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал, помимо прочего, возобновление работы нефтепровода „Дружба“. Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что украинская сторона объявит о возобновлении работы трубопровода примерно в полдень во вторник», — сказал он.

Бока уточнил, что после объявления оператор свяжется с компанией MOL. Нефтегазовая компания получала российский энергоресурс для своих нефтеперерабатывающих заводов в Словакии и Венгрии.

После прекращения поставок по «Дружбе» с 27 января, венгерское правительство выделило MOL нефть из государственного стратегического резерва. Так в республике попытались обеспечить бесперебойные поставки качественного топлива на внутренний рынок. Компании придется вернуть полученные 250 тысяч тонн до 24 августа.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Евросоюз получит урок из-за шалостей Израиля, США и президента Украины Владимира Зеленского. Еврочиновники смогут избавиться от идеологических очков и одержимости Россией.

