Владимиру Зеленскому следует вместо шантажа возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр на пресс-конференции, его слова привел ТАСС .

«А россиян мы просим, чтобы они поставляли туда нефть», — добавил он.

Зеленский заявлял, что возобновит поставки, только если Венгрия согласится на предложение Евросоюза выдать Украине кредит в 90 миллиардов долларов.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил блокировать новые санкции ЕС против России, если Еврокомиссия продолжит потакать Украине в ситуации вокруг «Дружбы» и рассчитывать, что словаки пойдут на повышение цен на топливо.