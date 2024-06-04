В Кремле назвали США вражеской для России страной

Песков: Россия является для США вражеской страной, как и они для нас

В современных реалиях Россия стала для США вражеской страной. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами отметил, что это обоюдно.

«Мы сейчас для них являемся вражеской страной, как и они для нас», — подчеркнул он.

Комментарий об отношениях двух стран Песков дал на фоне ситуации с бывшим разведчиком морской пехоты США и аналитиком Скоттом Риттером. На американской таможне у него изъяли паспорт, сорвав поездку отставного офицера на Петербургский международный экономический форум. Риттер уверял, что в этом замешан Госдеп.

В американском ведомстве открестились от скандала с поездкой аналитика на ПМЭФ-2024 и заявили, что не могут комментировать статус паспорта частного гражданина США.