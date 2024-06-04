Госдеп открестился от скандала с поездкой Риттера на ПМЭФ-2024

Госдеп заявил, что не контролировал статус паспорта экс-разведчика Риттера

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Внешнеполитическое ведомство США не признало причастность к блокированию поездки бывшего разведчика Скотта Риттера в Россию. Госдеп отказался комментировать статус изъятого у него паспорта, сообщило РИА «Новости».

«Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США», — сообщил представитель ведомства.

Отставной офицер разведки морской пехоты США и аналитик Риттер планировал приехать на Петербургский международный экономический форум, но сотрудники американской таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт. Он заявил, что это сделали по приказу Госдепа. Мужчина не смог улететь — его высадили из самолета и вывели с территории аэропорта.

Риттер известен критикой в адрес американских властей. Он возлагал на Белый дом ответственность за кризис на Украине и предупреждал о попытке открыть второй фронт в Грузии.

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