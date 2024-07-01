В Кремле назвали сложной работу России как председателя Совбеза ООН

Занявшему пост председателя Совета Безопасности ООН постоянному представительству России предстоит непростая работа в ближайший месяц из-за сложившейся конфронтационной атмосферы в структуре организации. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что российским дипломатам предстоит большая работа, поскольку повестка Совета Безопасности международной организации более чем загружена.

«Россия всегда привержена всем своим обязательствам, занимает ответственную позицию и призывает к этому все другие страны», — заявил Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что за месяц председательства российское постпредство вряд ли сможет переломить сложившуюся в организации конфронтационную атмосферу со стороны ряда государств.

Россия заняла пост председателя Совета Безопасности ООН 1 июля и останется на этой должности на один месяц. Глава российского постпредства Василий Небензя анонсировал три крупных мероприятия, включая обсуждение урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, обсуждение глобальной повестки безопасности, а также сотрудничество ООН с ШОС, ОДКБ и СНГ.