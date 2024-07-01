Россия с 1 июля месяц будет председательствовать в Совбезе ООН

Россия с 1 июля месяц будет считаться председателем Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В беседе с агентством постпред при всемирной организации Василий Небензя заявил, что РФ подготовила три ключевых мероприятия на время председательства в Совбезе.

На заседаниях в этот период поднимут темы ближневосточного урегулирования, нового глобального «уравнения безопасности», а также сотрудничества ООН с региональными организациями — ШОС, ОДКБ и СНГ.

Совбез — это структура ООН, которая выполняет функции поддержания международного мира и безопасности. Каждый месяц председательство там занимает новая страна. Например, в июне председателем была Южная Корея.

Ранее Небензя заявил, что секретариат ООН нарушил принцип равноудаленности, когда поднял вопрос об украинском конфликте. По его словам, западные делегации игнорируют военные преступления киевского режима, прямыми соучастниками которых они являются.