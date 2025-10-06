В Кремле назвали обвинения в адрес России из-за дронов безосновательными

Многие европейские политики склонны безосновательно и огульно обвинять Россию во всем происходящем, в том числе и в атаках беспилотников. Об этом заявил на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«И так к этим объявлениям мы и относимся», — добавил он.

Ранее президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в шутку пообещал не отправлять больше беспилотники ни во Францию, ни в Данию. Он добавил, что на самом деле таким образом западные страны пытаются повысить расходы на оборону.

Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил, что провокациями с дронами польские власти хотят выторговать у ЕС преференции.