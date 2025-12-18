В Кремле готовят контакты с США после их переговоров с ЕС и Украиной

Россия готовит контакты с США, чтобы узнать результаты их переговоров с Евросоюзом и Украиной. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости» .

«Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави», — заявил он.

Ранее Песков сообщал, что для организации нового раунда переговоров по Украине необходимо сначала изучить результаты трехсторонней встречи в Берлине.

Газета Politico сообщила, что в выходные в Майами могут встретиться представители российского и американского президентов — Кирилл Дмитриев с одной стороны и Стив Уиткофф и Джаред Кушнер с другой.