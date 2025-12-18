18 декабря 2025 14:24 В Кремле готовят контакты с США после их переговоров с ЕС и Украиной Фото: РИА «Новости»
Россия готовит контакты с США, чтобы узнать результаты их переговоров с Евросоюзом и Украиной. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого процитировало
РИА «Новости».
«Мы действительно занимаемся подготовкой определенных контактов с нашими американскими визави», — заявил он.
Ранее Песков сообщал, что для организации нового раунда переговоров по Украине необходимо сначала изучить
результаты трехсторонней встречи в Берлине.
Газета Politico сообщила, что в выходные в
Майами могут встретиться представители российского и американского президентов — Кирилл Дмитриев с одной стороны и Стив Уиткофф и Джаред Кушнер с другой. Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте