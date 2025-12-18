Дмитриев, Уиткофф и зять Трампа могут встретиться в Майами на этих выходных

В предстоящие выходные в Майами пройдет встреча между представителями России и США по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщила газета Politico .

В мероприятии, предположительно, примет участие специальный представитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США в Майами отправятся зять президента США Дональда Трампа и предприниматель Джаред Кушнер и спецпредставитель американского лидера Стивен Уиткофф.

По информации источника, представители США перед этим могут встретиться с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым, но пока четких планов нет.

Авторы материала утверждают, что США якобы усилили давление на Украину для уступок ради прекращения боевых действий.

На прошлой неделе переговоры США и Украины прошли в Берлине. Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия ожидает от Штатов информацию о результатах этой работы.