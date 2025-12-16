В Кремле рассказали, что необходимо России для нового раунда переговоров

Песков: России нужно ознакомиться с итогами контактов США с Украиной

Прежде чем начать организацию нового раунда переговоров по Украине, надо изучить результаты контактов страны с США при участии европейцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Официальный представитель Кремля ответил на вопрос, когда следует ждать следующего раунда российско-американских переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», — сказал Песков.

По его мнению, участие европейских стран в обсуждении украинского урегулирования не сулит ничего хорошего для международного переговорного процесса.

Переговоры между США и Украиной прошли накануне в Берлине. Позже американские представители заявили, что мирный договор согласован на 90% и стороны конфликта стали ближе к миру.