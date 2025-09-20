В конгрессе США внесли законопроект о «теневом флоте» России

В конгрессе США предложили новый законопроект о «теневом флоте» России. Группа сенаторов-республиканцев и демократов разработала инициативу под названием «Санкции в отношении портов и уклоняющихся от западных санкций», сообщило агентство Reuters .

Документ предлагает ужесточить санкции США против «теневого флота» нефтяных танкеров, который Москва использует для обхода ограничений на свой энергетический сектор.

В случае принятия законопроекта под санкции попадут российские проекты по сжиженному природному газу, включая арктические. Также будут расширены рестрикции в отношении оборонной промышленности страны.

Ранее газета Financial Times писала, что группа американских сенаторов готовит законопроект о расширении санкций против танкеров из «теневого флота» России. Документ может также затронуть российские проекты в сфере сжиженного природного газа и военно-промышленный комплекс.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут самые жесткие санкции против России только после того, как страны НАТО согласятся на аналогичные меры и прекратят покупать российскую нефть.