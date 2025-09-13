Трамп поставил условие НАТО для введения санкций против России

Трамп потребовал от НАТО отказаться от нефти из России для введения санкций США

США введут самые жесткие санкции против России только после того, как страны НАТО согласятся пойти на такие же меры и откажутся от покупки российской нефти. Такие требования выставил президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он подчеркнул, что продолжение поставок российских энергоресурсов ослабило позицию альянса на переговорах. Вторым условием Трамп назвал введение пошлин в размере от 50 до 100% на товары из Китая.

«Если НАТО сделает так, как я говорю, война закончится быстро. Если нет, вы просто напрасно тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов», — подчеркнул он.

В минувшую пятницу, 12 сентября, агентство Bloomberg сообщило, что США подготовили новый проект санкций против России, который представят странам G7.

В него включили механизм конфискации российских активов из европейских депозитариев, торговые пошлины на товары из Индии и Китая, а также запрет на страхование танкеров теневого флота и новые ограничения против региональных банков России.

