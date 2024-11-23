В команде Трампа началось рукоприкладство

WP: в команде Трампа произошли ссоры, переходящие в ругань и рукоприкладство

Соратники Дональда Трампа, избранного президентом США, переругались. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Издание отметило, что разногласия в команде Трампа приводят даже к «изгнанию со встреч и переходу на личности»

Такая ситуация произошла в резиденции политика в Мар-а-Лаго, когда американский предприниматель Илон Маск «у всех на виду» начал ругаться с советником Трампа по юридическим вопросам Борисом Эпштейном. Сьюзан Уайлс, которая была одним из руководителей в ходе предвыборной политики Трампа, призывала людей, которых не ждали на мероприятии, покинуть его.

Если говорить о позиции новоизбранного американского президента, то он не считает проблемой возникновение конфликтов между членами своей команды на данном этапе.

Ранее в США сообщили, что Маск встретился с постпредом Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани, чтобы обсудить тему снижения напряженности между Тегераном и Вашингтоном.