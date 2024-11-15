Маск провел секретную встречу с постпредом Ирана при ООН

Американский миллиардер Илон Маск встретился с постоянным представителем Ирана в ООН Амиром Саидом Иравани, чтобы обсудить пути снижения напряженности в отношениях между странами. Как сообщила New York Times , встреча, прошедшая в секретном месте в Нью-Йорке, длилась более часа.

«Илон Маск, близкий советник избранного президента Дональда Трампа, встретился с постпредом Ирана в ООН в понедельник в Нью-Йорке за беседой на тему снижения напряженности между Ираном и США», — отметили авторы публикации.

Эта встреча предоставила Тегерану возможность обсудить важные вопросы без прямого контакта с американскими официальными лицами. В ходе переговоров иранский посол предложил Илону Маску перенести часть своего бизнеса в Тегеран.

После того как республиканца Дональда Трампа избрали президентом США, Маск начал активно участвовать в формировании нового правительства. По сообщениям ABC и Axios, после выборов 5 ноября предприниматель почти каждый день посещает поместье Трампа во Флориде. В последнее время бизнесмен стал влиятельной фигурой в окружении республиканца.

Маск — убежденный сторонник Трампа. Его поддержка политика стала особенно активной после июльского покушения на него на предвыборном митинге в Пенсильвании.

Политолог Юрий Светов, в свою очередь, предположил, что Трамп многое позволяет Маску, потому что должен ему. По мнению эксперта, глава государства в будущем может использовать миллиардера в своих целях и даже выстроить систему, сходную по организации с «Манхэттенским проектом».