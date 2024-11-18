Конфликт Маска и советника Трампа Эпштейна стал публичным

Axios: Маск и Эпштейн публично поскандалили из-за назначений на посты при Трампе

Вошедший в близкий круг победившего на выборах президента США Дональда Трампа предприниматель Илон Маск вступил в открытый конфликт с давним советником нового американского лидера Борисом Эпштейном. Причиной разногласий стали назначения в новую администрацию Белого дома, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, настоящим камнем преткновения стало назначение Мэтта Гетца на пост генерального прокурора, на котором настаивал Эпштейн. С этим решением не согласился Маск, и конфликт вышел в публичное пространство.

По словам источников, оба фаворита Трампа устроили перепалку за обедом в клубе президента США «Мар-а-Лаго». Ни Маска, ни Эпштейна не смутило присутствие гостей, которые стали невольными свидетелями скандала.

Собеседники журналистов уточнили, что Эпштейну Трамп обязан своей защитой по уголовным делам. По протекции советника посты в министерстве юстиции уже получили адвокаты Тодд Бланш и Эмиль Бове, которые представляли интересы избранного президента в судах.

Источники подчеркнули, что из-за возникшего конфликта все окружение Трампа разделилось: одни выступили в поддержку Маска, другие, недовольные вмешательством предпринимателя в государственные дела, встали на сторону Эпштейна. Они запланировали отстранить миллиардера, который, по их мнению, вышел за рамки.

Трамп ранее назначил на пост министра юстиции и генерального прокурора конгрессмена Мэтта Гетца. Должность государственного секретаря, по решению нового американского лидера, досталась сенатору от Флориды Марко Рубио.