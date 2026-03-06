В КНР призвали США не мешать энергетическому сотрудничеству Китая и России

США не стоит пытаться препятствовать взаимодействию России и Китая в экономической, торговой и энергетической сферах. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй, комментируя материал The Wall Street Journal о планах Америки убедить КНР снизить импорт российской нефти.

«Нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против какой бы то ни было третьей стороны, и его не следует срывать или влиять на него», — сказал он.

Ранее глава Пентагона Питер Хегсет заявил, что не имеет никаких посланий для России и КНР в связи с военной операцией против Ирана. Он подчеркнул, что у США есть вопросы к иранским ядерным амбициям, а не к Москве и Пекину.

Иран поблагодарил Россию, Китай и Пакистан за позицию по ударам США и Израиля. Эти страны осудили действия Белого дома.