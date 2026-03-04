Глава Пентагона заявил, что у него нет никаких посланий к России и Китаю
У Соединенных Штатов нет никаких посланий России и КНР в связи с военной операцией против Ирана. Об этом на пресс-конференции заявил глава Пентагона Питер Хегсет. Трансляцию мероприятия провел телеканал CNBC.
Он ответил на вопрос о том, хочет ли министерство направить какое-нибудь послание союзникам Ирана — России и Китаю.
«Мне нечего им передать. Мы не учитываем этот фактор. У нас не к ним вопросы, а к ядерным амбициям Ирана», — объяснил министр.
Ранее советник командующего КСИР, бригадный генерал Эбрахим Джабари предупредил, что исламская республика ударит по всем экономическим точкам Ближнего Востока, если США и Израиль нападут на главные центры страны.
Незадолго до этого иранское руководство сообщило, что будет воспринимать присоединение европейских стран к операции США и Ирана как акт войны.