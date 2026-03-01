Иран поблагодарил Россию за позицию по ударам США и Израиля

Постпред Ирана при ООН поблагодарил Россию за осуждение ударов США и Израиля

Тегеран выразил признательность России, Китаю и Пакистану за осуждение ударов США и Израиля по Ирану. Об этом сообщил постоянный представитель страны при ООН Амир Саид Иравани на заседании Совета Безопасности .

От имени Исламской республики Иравани заявил об искренней признательности России и Китаю за поддержку созыва экстренного заседания Совбеза ООН, посвященного открытой агрессии со стороны Соединенных штатов и Израиля.

«Я также выражаю признательность членам совета, особенно Китаю, Пакистану и Российской Федерации, которые заняли сегодня принципиальную позицию и осудили эти незаконные действия», — добавил постпред Ирана.

Он также заявил, что часть членов Совбеза применила двойные стандарты и не дала должной оценки действиям агрессоров. По его словам, отдельные страны вместо этого осудили Иран за реализацию права на самооборону в соответствии с Уставом ООН.

В ходе заседания о действиях США и Израиля высказался и постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что Тегеран, несмотря на готовность к дипломатии, вновь получил нож в спину.