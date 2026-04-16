В КНДР торжественно отпраздновали День Солнца

День Солнца торжественно отметили в Северной Корее. Об этом сообщило информагентство ЦТАК .

Такое название носит праздник в честь дня рождения основателя КНДР — Ким Ир Сена. Ему исполнилось бы 114 лет.

В честь праздника в стране прошли торжественные собрания Союза женщин, Союза тружеников сельского хозяйства и Детского союза Кореи. В Пхеньяне и других городах состоялись народные гуляния.

Кроме того, артиллерийские подразделения западного фронта Корейской народной армии провели соревнования по стрельбе, за которыми наблюдал лично глава государства Ким Чен Ын.

Также к бронзовым статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира установили корзины с цветами.

В феврале нынешнего лидера переизбрали на пост генерального секретаря Трудовой партии Кореи.