В Китае создали первую в мире языковую модель на тибетском языке DeepZang

В Китае создали первую в мире большую языковую модель на тибетском языке DeepZang, которая способна синхронно переводить устную речь и вести диалог. Об этом сообщили на сайте народного правительства Тибетского автономного района КНР.

«Первая в мире большая языковая модель — DeepZang — была представлена в Лхасе», — уточнили в сообщении.

Там отметили, что проект компании Choknor Information Technology означает для Китая смену роли — от «догоняющего» до «лидера» в создании ИИ для языков этнических меньшинств. Это событие стало официальным началом эры искусственного интеллекта для тибетского языка.

Основатель компании Тензин Норбу добавил, что DeepZang оснащен многоязычным интеллектуальным интерфейсом — он работает на тибетском, китайском и английском.

